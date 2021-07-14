Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerine yönelik soruşturma başlatıldı

Kuluçkalarından çıkan yüzlerce flamingonun ölümü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Konya Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan ve su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliği taşıyan Tuz Gölü, göç yolunda olan kuşların konaklama yeri.

Tuz Gölü, her sene 20 binden fazla flamingoyu ağırladığından dolayı flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.

Gölde konaklayan flamingolar, kuluçka dönemini burada geçirip sonbahar aylarından itibaren yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

Ancak bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesiyle su seviyesinin azalması sonucu su ve beslenme alanları daralan flamingoların ölümleri sosyal medyada gündem oldu.

“UZMAN KOMİSYON, ALANDA İNCELEMELER YAPMAKTADIR”

Konya Valiliği, yaşanan olaya ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır.”

Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo öldü VİDEO

