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- Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı
Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı
D-100 Karayolu'nda yol kenarına park edilen araca sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 10.05.2022 - 09:59
- Güncelleme : 10.05.2022 - 10:15
Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı.
DHA'nın haberine göre; bir sürücü, arıza çıkaran aracını yol kenarına park edip, uyarı dubalarını koydu.
Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı
Sağ şeritten gelen otomobil aracına vurdu
Sürücü, aracını tamir etmeye çalışırken, sağ şeritten hızla gelen bir otomobil arızalı araca arkadan çarptı.
2 sürücü yaralandı
Çarpmanın etkisiyle arızalı araç sol şeritteki bariyerlere çaptı. Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.