Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.10
1.02%
Dolar
15.19
0.71%
Altın
909.77
1.17%
Borsa
2493
1.09%
Bitcoin
498.107
-2.86%
BTXN Coin
14.38
-6.74%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı

    D-100 Karayolu'nda yol kenarına park edilen araca sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 10.05.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı

    Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; bir sürücü, arıza çıkaran aracını yol kenarına park edip, uyarı dubalarını koydu.

    Tuzla D-100'de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı

    Sağ şeritten gelen otomobil aracına vurdu

    Sürücü, aracını tamir etmeye çalışırken, sağ şeritten hızla gelen bir otomobil arızalı araca arkadan çarptı.

    2 sürücü yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle arızalı araç sol şeritteki bariyerlere çaptı. Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Tuzla D-100 de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı #1

    Tuzla D-100 de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı #2

    Tuzla D-100 de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı #3

    Tuzla D-100 de sürücüsünün tamir ettiği araca otomobil çarptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı nişanlandı! İşte Gizem Katmer'in müstakbel eşi...
    Medya

    Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı nişanlandı! İşte Gizem Katmer'in müstakbel eşi...

    Economist, Afrika'da Türk müteahhitlerin varlığını yazdı
    Dünya

    Economist, Afrika'da Türk müteahhitlerin varlığını yazdı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir