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    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi

    Bir aracı takibe alan polis ekipleri, valizlere doldurulan 190 kilogram Hint kenevirine el koydu. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:45
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    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart Salı günü Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi.

    Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi minibüsle ilerlerken takibe alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

    Minibüs durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.

    BASKIN ANI KAMERADA

    Minibüste yapılan aramalarda valizlere doldurulan 190 kilogram 600 gram Hint keneviri ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi #1

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi #2

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi #3

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi #4

    Tuzla’da 190 kilo Hint keneviri ele geçirildi #5


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