Arkadaşının evini ateşe veren şahıs, park halindeki aracından çıkarttığı pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.

İstanbul Tuzla'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, lüks bir sitede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adem N., bilinmeyen bir nedenle aynı sitede yaşadığı bir arkadaşının evini ateşe verdi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Ardından aracına yönelen Adem N., otomobilinin bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.

DOKTOR KOMŞUSUNA DA SİLAH DOĞRULTU

Etrafa ateş açan saldırgan, site önünde karşılaştığı komşusu Doktor Canan G.’ye de silah doğrulttu.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın aracıyla kaçarak olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Tuzla’daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti VİDEO



"ARAÇLARA RASTGELE ATEŞ AÇTI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, "Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs, arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor. Şahsın ateş açtığı araçlardan birisi de benim eşime ait.

"EŞİMİN ARACINA 3 EL ATEŞ ETTİ"

Eşim otoparktan çıktığı esnada saldırgan şahıs, eşime ait aracı fark ediyor ve üzerine doğru küfür ve hakaretler savurarak elindeki silahla birlikte koşmaya başlıyor. Eşim o esnada kaçmaya çalışsa da anın telaşıyla aracını duvara vuruyor. O telaş anında saldırgan şahıs, eşimin aracına yaklaşarak üç el ateş ediyor. Neyse ki silah o esnada tutukluk yapıyor. Bu sırada eşim hızla aracıyla olay yerinden kaçmaya başarıyor." diye konuştu.













