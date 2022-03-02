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    Ukrayna'daki savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları etkiliyor

    Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki savaş nedeniyle yoğun bakımda olduğu hastaneden tedavisi tamamlanmadan zorunlu taburcu edilen Mahire Memedov Türkiye'ye tahliye edildi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 16:22
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    Ukrayna'daki savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları etkiliyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya işgali yedinci gününde de devam ediyor.

    Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerlerden tahliye oluyor.

    Tahliye edilen gruplar arasında savaş mağduriyetini daha çok hissedenler hasta, yaşlı ve çocuklar oluyor.

    Odessa'da hastanede yoğun bakımdayken zorunlu olarak taburcu edilen 80 yaşındaki Mahire Memedov da bu mağdurlardan biri.

    HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLER, SAVAŞ NEDENİYLE TAHLİYE OLMAK ZORUNDA KALDI

    Ülkeden tahliye edilen gruplarla Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan Memedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Odessa kentinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, savaş nedeniyle taburcu olmak zorunda kaldığını söyledi.

    Ukrayna daki savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları etkiliyor #1

    "HASTA OLDUĞUM İÇİN KONUŞAMIYORUM, ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE'DEYİZ"

    Çok zor bir yolculuk geçirdiğini, hasta olduğu için konuşmakta zorluk çektiğini ifade eden Memedov, "Ama çok şükür buradayız. Türkiye'deyiz. çok teşekkür ederim. Hasta olduğum için konuşamıyorum. Allah razı olsun hepinizden" dedi.

    "HASTANEYİ ASKERLER İÇİN BOŞALTMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

    Memedov'un kızı Arife Duman, Odesa'da İngilizce öğretmenliği yaptığını, savaşın çıkmasıyla hastaneden annesini de alarak Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

    Annesinin tedavisi tamamlanmadan hastaneden almak zorunda kaldıklarını anlatan Duman, "Annem hastanede ağır yatıyordu, acil taburcu etmek zorunda kaldık. Ben hastaneye geldiğimde 'biz bütün hastaları taburcu ediyoruz' dediler. Hastaneyi askerler için boşaltmamız gerektiğini söylediler." dedi.

    Yolculukları boyunca Türk konsolosluklarının kendilerine gösterdikleri alakadan çok memnun olduklarını vurgulayan Duman, yetkililere teşekkür etti.

    Ukrayna daki savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları etkiliyor #2

    Ukrayna daki savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları etkiliyor #3


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