DHA
Yurdun kışı yaşayan bölgeleri yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kayak merkezli ocak ayından bu yana adeta dolup taşıyor.
Eğlenceli anların yaşandığı bölgelerde zaman zaman korku dolu olay da meydana geliyor.
Telesiyejden saktı, yürekler ağza geldi
Bunun bir örneği de Bursa'nın kış turizmiyle ünlü Uludağ'da yaşandı.
Uludağ Oteller Bölgesi'nde telesiyeje binen tatilci, iddiaya göre, eğlence amaçlı sarktı.
Tatilciyi gören görevliler, duruma müdahale etti.
Başlangıç noktasına getirilip indirildi
Görevliler telesiyeji durdurup, ters istikamette çalıştırarak tatilciyi başlangıç noktasına getirdi.
Tatilci telesiyejden indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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