Uludağ'da tehlikeli anlar! Eğlence için telesiyejden sarktı Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci, yürekleri ağza getirdi. Duruma müdahale eden görevliler, şahsı başlangıç noktasına getirerek indirdi.

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DHA

Yurdun kışı yaşayan bölgeleri yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayak merkezli ocak ayından bu yana adeta dolup taşıyor.

Eğlenceli anların yaşandığı bölgelerde zaman zaman korku dolu olay da meydana geliyor.

Telesiyejden saktı, yürekler ağza geldi

Bunun bir örneği de Bursa'nın kış turizmiyle ünlü Uludağ'da yaşandı.

Uludağ Oteller Bölgesi'nde telesiyeje binen tatilci, iddiaya göre, eğlence amaçlı sarktı.

Tatilciyi gören görevliler, duruma müdahale etti.

Başlangıç noktasına getirilip indirildi

Görevliler telesiyeji durdurup, ters istikamette çalıştırarak tatilciyi başlangıç noktasına getirdi.

Tatilci telesiyejden indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)