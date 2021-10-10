Ümraniye'de 3 yaşındaki Arif, beynindeki tümörle mücadele ediyor

Oğlunun rahatsızlanmasının üzerine götürdüğü hastanede aldığı haberle yıkılan anne, yaşam mücadelesi veren oğlu için yetkililere seslendi.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Büşra ve Yasin Kahraman çiftinin 3 yaşındaki oğulları yaşam mücadelesi veriyor.

Ailesi tarafından baş dönmesi ve yürüme şikayeti nedeni ile hastaneye götürülen Arif Kahraman'a yetişkinlerde rastlanılan ve 100 bin kişiden 10 kişide nadir görülen ‘Glioblastoma’ kötü huylu tümör teşhisi konuldu.

BEYNİNİN TAMAMINI KAPLADI

Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan küçük çocuk için tümörün beyninin tamamını kapladığı belirtildi.

10 ay hastanede yaşam mücadelesi verdiklerini belirten anne yetkililerden yardım istiyor.

"OMURİLİK SUYUNUN AKMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Anne Büşra Kahraman, “Ocak ayından yürüme ve baş dönmesi şikayetiyle Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Hastanede çocuğumun tomografi ve MR’ı çekildi. Çocuklarda nadir görülen 4’üncü evre yetişkin Glioblastoma tümörü olduğu teşhisi konuldu. Patoloji bölümünden çocuğumun başından parça aldılar. Tümör sinir sisteminde olduğu için omurilik suyunun akmadığı tespiti yapıldı. Oğlumda görülen tümör yetişkin tümörü olarak yüz bin kişide 10 kişide görülen bir tümörmüş” diye konuştu.

"SAKAT DA KALSA BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Acılı anne konuşmasının devamında, “Arif, kemoterapiye yanıt vermediği için akıllı haplarla bir ay ışın tedavisi uygulandı. Haziran ayında tümörün büyümesi nedeniyle bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Tümör beyninin büyüklüğü kadarmış. Oğlum 10 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Yetkililere sesleniyorum, oğluma bir ses bir umut olsunlar. Doktorlar oğlumun öleceğini söylediler ama oğlum mücadele ediyor. Belki ameliyatı da kaldıracak ve kurtulacak. Ameliyat sonrası sakat da kalsa, başımın üstünde yeri var. Ben onu pamuklara sarar gene de bakarım” dedi.



