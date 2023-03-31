Ümraniye’de hafriyat kamyonuyla drift attı, cezayı yedi TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14 bin 4 lira para cezası kesildi. Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çakmak mevkisi Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü, faciaya davetiye çıkardı.

34 GF 0040 plakalı kamyonuyla aşırı hız yapan ve şerit değiştirerek ilerleyen şoför, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafik ekipleri, hemen tespit etti

Uzun süre bu şekilde giden kamyon, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsünün S.A. olduğunu tespit etti.

Cezayı yedi

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, "makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "emniyet şeridi" maddesinden 4 bin 64 lira, "aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi" maddesinden 436 lira, "yakın takip" maddesinden 436 lira, ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26/1-L-1 (SRC) maddesinden 1.420 lira ceza kesildi.

Sürücü belgesi iptal edildi

Araç sahibine ise "psikoteknik" maddesinden 3 bin 584 lira olmak üzere toplam 14 bin 4 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü S.A.'nın sürücü belgesi trafikte yaptığı tehlikeli manevralar nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden "sağlık şartlarını yerine getirene kadar" geçici olarak iptal edildi.