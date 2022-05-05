Ümraniye’de iki camiden şamdan çalan hırsız kamerada

Bir hırsız, iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden faile ulaşan polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. 21 ayrı suçtan kaydı çıkan hırsız, tutuklandı.

İstanbul’da bir hırsız 19 ve 21 Nisan tarihlerinde, Ümraniye ilçesi Esenkent ve Kazım Karabekir mahallelerinde faaliyet gösteren iki ayrı camiden şamdan çaldı.

Mabetlerden şamdanların çalındığını fark eden cami imamları, durumu polise bildirdi.

Görüntüler ele verdi

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Camilerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Elde edilen görüntülerde hırsızın, camilere girerek şamdanları yerinden söküp götürdüğü anlaşıldı.

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız kamerada VİDEO

Failin izini süren polis, hedefe Beykoz’da ulaştı

Adım adım izi sürülen failin, 29 yaşındaki R.Ö. adlı bir sabıkalı olduğu tespit edildi.

Her yerde aranan şamdan hırsızı R.Ö., önceki gün Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı.

21 ayrı suçtan dosyası olan hırsız tutuklandı

Çalınan şamdanların akıbetine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, emniyete götürülen zanlının, hırsızlık ve benzeri suçlardan 21 ayrı sabıka dosyasının olduğu ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün “İş Yerinden” ve “Mabedden Hırsızlık” suçundan mahkemeye sevk edilen R.Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.