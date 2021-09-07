Ümraniye’de indirimli halı izdihamı

Bir mağazanın halı ve kilimleri 50 liradan satışa sunacağını duyurması üzerine, başka bir firma 39.90 liraya halı ve kilim satacağını duyurdu. Halı almak için toplanan vatandaşlar, izdiham oluşturdu.