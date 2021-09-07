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- Ümraniye’de indirimli halı izdihamı
Ümraniye’de indirimli halı izdihamı
- DHA
- 07.09.2021 - 15:59
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, öğle saatlerinde bir halı mağazasından 50 liraya halı satılacağının duyurulması üzerine, başka bir halı firması fiyatları 39.90 liraya düşürerek aynı saatte halı ve kilim satacağını duyurdu.
Kampanyayı duyan vatandaşlar, 2 saat öncesinden mağaza önüne geldi. Kalabalık her geçen dakika daha da arttı.
Beklenen kamyonet gelince, halı almak isteyen vatandaşlar bir anda izdihama neden oldu.
SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMADI
Halıları taşıyan araç, etrafını saran kalabalık nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Yarım saat üzerinde bin 200 halı ve kilim kapış kapış satılırken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
Oluşan izdiham, drone ile havadan görüntülendi.
“MÜŞTERİYE HİZMET REKABET BÖYLE OLUR”
Kampanyayı yapan firmanın CEO’su Yusuf Çetinkaya, kampanyanın rakiplerinin kararı üzerine anlık geliştiğini, belirterek,"Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur.” ifadelerini kullandı.
Ümraniye’de indirimli halı izdihamı VİDEO