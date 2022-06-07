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    Ümraniye'de makas atan şoföre 2 yıl 8 ay hapis cezası

    Ümraniye'de makas atan şoföre 2 yıl 8 ay hapis cezası

    Araçların arasında tehlikeli manevralarla ilerleyen sürücü, çarptığı otomobildekilerin yaralanmasına neden oldu. Yargıtay, şahsa hapis cezası verirken ehliyetine de el konuldu.
    • 07.06.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:22
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    Trafiği tehlikeye sokarak makas atan maganda, bedelini bu kez ağır ödedi.

    Ümraniye'de 20 Eylül 2020 tarihinde yaşanan kazada, Ozan Özdemir isimli şahıs, makas atarak şerit değiştirmeye çalışırken, Hüseyin Sinan'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

    Kazada sürücü Sinan ile eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili açılan soruşturmada, Ozan Özdemir'in kusurlu olduğu tespit edildi.

    Hapis istemiyle dava

    Özdemir hakkında, 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    'Şerit değiştirirken çarptım' iddiası

    Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ozan Özdemir, hızının 80-90 kilometre olduğunu, şerit değiştirirken Hüseyin Sinan'ın otomobiline çarptığını öne sürdü. Özdemir, kusurlu olduğunu gösteren raporları kabul etmediğini söyledi.

    "Sürücüler makas attığını söyledi, şikayetçiyim"

    Suçtan zarar gören sıfatıyla ifade veren Hüseyin Sinan, otomobiline arkadan çarpıldığını belirterek, "Diğer sürücüler makas attığını, bize çarpmasa onlara çarpacağını söyledi. Kaza sırasında kafamı direksiyona çarptım. Yüzümde morarmalar oldu. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

    Savcı, sanığın asli kusurlu olduğu yönünde rapor geldiğini belirterek, 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özdemir ise makas iddiasını kabul etmeyerek beraatini talep etti.

    2 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

    Suçun işleniş biçimini dikkate alan mahkeme, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği görüşünü açıkladı. Mahkeme, Ozan Özdemir hakkında, 'Nitelikli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

    Ehliyetine 1.5 yıl el konuldu

    Mahkeme, hapis cezasının infazının ardından  Özdemir'in ehliyetinin 1.5  yıl süreyle el konulmasına karar verdi. Sanığın itirazı üzerine kararı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.


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