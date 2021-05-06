Sipariş götüren moto kurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi'nde seyir halinde olan moto kurye, trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı.

Uyarıya sinirlenen otomobil sürücüsü ise motokuryenin peşinden gitmeye başladı.

ÖNÜNÜ KESİP YUMRUKLADI

Bir süre sonra otomobil sürücüsü moto kuryenin önüne keserek aşağıya indi. Motokuryenin yanına gelen sürücü, hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti.

Ümraniye'de moto kuryeyi yumruklayan sürücü VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada sokaktan geçen başka bir moto kurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.