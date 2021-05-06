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    Ümraniye'de moto kuryeyi yumruklayan sürücü

    Sipariş götüren moto kurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için defalarca yumruklandı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:24
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    Ümraniye'de moto kuryeyi yumruklayan sürücü

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi'nde seyir halinde olan moto kurye, trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı.

    Uyarıya sinirlenen otomobil sürücüsü ise motokuryenin peşinden gitmeye başladı.

    ÖNÜNÜ KESİP YUMRUKLADI

    Bir süre sonra otomobil sürücüsü moto kuryenin önüne keserek aşağıya indi. Motokuryenin yanına gelen sürücü, hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti.

    Ümraniye'de moto  kuryeyi yumruklayan sürücü VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Bu sırada sokaktan geçen başka bir moto kurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Ümraniye de moto kuryeyi yumruklayan sürücü #1

    Ümraniye de moto kuryeyi yumruklayan sürücü #2

    Ümraniye de moto kuryeyi yumruklayan sürücü #3

    Ümraniye de moto kuryeyi yumruklayan sürücü #4

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