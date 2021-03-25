Ümraniye'de otomobil yayaya çarptı

Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla kaputun üstüne düşen adam, metrelerce sürüklenip yere savruldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halinde olan 10 ACT 041 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 45 yaşındaki Gökhan Tekin'e çarptı.

KAPUT ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna çıkan Tekin, birkaç metre üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.