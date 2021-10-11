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Ümraniye'deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı

Ümraniye'deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan dolmuş şoförlerinin kürek sapıyla birbirlerine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.