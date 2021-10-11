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    Ümraniye'deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı

    Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan dolmuş şoförlerinin kürek sapıyla birbirlerine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 14:42
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    Ümraniye'deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı

    İstanbul Ümraniye’deki Dudullu meydanında bulunan dolmuş şoförleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, şoförlerden birisi kürek sapını elie aldı.

    Kürek sapı tutan şoför, karşısındaki kişiye saldırdı.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    KÜREK SAPIYLA VURMA ANLARI KAMERADA

    Şoförün kürek sapı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı VİDEO


    Ümraniye deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı #1

    Ümraniye deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı #2

    Ümraniye deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı #3

    Ümraniye deki dolmuş şoförleri, kürek sapıyla birbirine saldırdı #4

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