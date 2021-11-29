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    Uşak'ta asansör boşluğundan düşen kişi öldü

    Mobilya mağazasına hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi, asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.11.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:34
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    Uşak'ta asansör boşluğundan düşen kişi öldü

    İzmir-Uşak kara yolu üzerinde kapalı durumdaki mobilya mağazasında, bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

    Sağlık ekipleri, iş yerinin asansör boşluğuna yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen O.K'nin (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

    CENAZESİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

    O.K isimli şahsın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri olay yerinde bulunan N.N.K. ve D.C.T'yi de gözaltına aldı.

    Uşak'ta asansör boşluğundan düşen kişi öldü VİDEO

    KABLO HIRSIZLIĞI İÇİN GİTTİ

    N.N.K. ile evli olduğu belirlenen D.C.T'nin ifadesinde, mağazaya kablo hırsızlığı için girdiğini iddia ettiği O.K'nin kendisinden etrafı gözetlemesini istediğini, ses gelmesi üzerine gidip baktığında bu kişinin zemine düştüğünü görünce sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

    Uşak ta asansör boşluğundan düşen kişi öldü #1

    Uşak ta asansör boşluğundan düşen kişi öldü #2

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