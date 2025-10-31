Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

- Uşak'ın Eşme ilçesinde cip ile otomobil çarpıştı; kaza sonucu Sadık Arslan ve eşi Arzı Arslan hayatını kaybetti.
- Yaralanan diğer üç kişi hastaneye kaldırıldı.
- Otomobil yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Uşak'ta Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada, otomobil alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
FECİ KAZADA KARI KOCA CAN VERDİ
Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.