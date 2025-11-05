Abone ol: Google News

Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 04:46
  • Uşak'ta narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.
  • Operasyonlarda sentetik bonzai ve ecza ile suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 752 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 17 bin 394 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

