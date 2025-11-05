Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 752 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 17 bin 394 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.