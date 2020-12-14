Uşak’ta iki evde doğalgaz patlaması: 5 yaralı

Dün doğalgaz ana hattında meydana gelen hasarın ardından kentin birçok noktasında doğalgaz kesintisi yapılırken, bugün vanalarını açan iki evde patlama gerçekleşti.

Uşak’ta dün sabah 11.00 saatlerinde çalışmalar sırasında doğalgaz ana hattında bir hasar meydana geldi.

Oluşan hasar doğrultusunda kentin birçok yerinde doğalgaz kesildi. Ekiplerin 10 saatlik çalışmalarının ardından Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından arızanın giderildiğini ve hanelere kademeli olarak doğalgaz verileceğini ifade etti.

2 AYRI EVDE PATLAMA: 5 YARALI

Ancak doğalgaz verildiği öne sürülen 2 ayrı evde patlama yaşandığı aktarıldı.

Atatürk Mahallesi Şeker Evleri bölgesinde bulunan 2 ayrı evde yaşanan patlama sonrası 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

MİLLETVEKİLİ UYARDI: EVLERİ HAVALANDIRIN

Patlamayla ilgili TBMM'nde bir açıklama yapan CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, "Ocakların kapalı olduğuna emin olalum Doğalgaz vanaları açılmasın Evler havalandırılsın En ufak bir durumda 187 acil çağrı aransın." dedi.

Yaralı sayısında artış yaşanabileceği belirtiliyor.

Uşak’ta iki evde doğalgaz patlaması: 2 yaralı ViDEO

DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ UYARMIŞTI

Öte yandan doğalgaz kesintisi ile ilgili Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Twitter adresinden “Ekiplerimiz servis kutularında işlem yapana kadar, kombi ve ocak vanalarınızı kapalı durumda tutunuz. Binanıza doğal gaz arzı sağlandıktan sonra; ocak vanalarınızı açık konuma getirerek ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Ocağınız yandıktan sonra kombi vanasını açınız. Kombinizi resetleyiniz ve bunu takiben kombinizi çalıştırınız. Sabrınız için teşekkür ederiz.” uyarılarında bulunmuştu.