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Uşak'ta iki servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü

Uşak'ta iki servis aracı çarpıştı, 1 kişi öldü İzmir istikametinde seyir halinde olan iki işçi servisinin karıştığı kazada 19 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi hayatını kaybetti.