Uşak'ta korkutan bir kaza meydana geldi.
Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.O. (25) idaresindeki 64 S 0272 plakalı midibüs Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyreden S.K. (35) yönetimindeki 64 S 0211 plakalı otobüs ile çarpıştı.
19 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince 64 S 0272 plakalı midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İŞÇİ SERVİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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