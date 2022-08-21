Uşak'ta kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Uşak’ın Banaz ilçesinde Derbent Köyü yakınlarında, M.U. (20) idaresindeki 64 BR 351 plakalı otomobil ile Derbent Köyü istikametine seyir halinde iken Kızılhisar istikametinden gelen M.S. (53) kontrolündeki 64 BK 141 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi can verdi, 3 kişi yaralandı

İHA'nın aktardığına göre; kazada 64 BR 351 plakalı otomobilde yolcu olarak seyir eden Necati Arslan’ın (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.U., M.S. ve R.S. (44) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken yaralı M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.