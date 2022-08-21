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    Uşak'ta kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

    Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
    • 21.08.2022 - 07:18
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    Uşak'ta kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

    Uşak’ın Banaz ilçesinde Derbent Köyü yakınlarında, M.U. (20) idaresindeki 64 BR 351 plakalı otomobil ile Derbent Köyü istikametine seyir halinde iken Kızılhisar istikametinden gelen M.S. (53) kontrolündeki 64 BK 141 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişi can verdi, 3 kişi yaralandı

    İHA'nın aktardığına göre; kazada 64 BR 351 plakalı otomobilde yolcu olarak seyir eden Necati Arslan’ın (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.U., M.S. ve R.S. (44) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Uşak ta kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı #1

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken yaralı M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Uşak ta kaza: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı #2


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