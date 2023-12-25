Uşak'ta polisin sabır sınavı! 'Dur' ihtarına uymayanlar araç yumrukladı Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şüpheliler, yakalandıkları yerde araçtan inerek polis aracına zarar vermeye çalıştı.

İHA

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim sırasında şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarında bulunduğu araçtak, şüpheliler, kaçmaya başladı.

Uzun süren kovalamaca Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta son bulurken, şüpheliler ise yakalandı.

Polis aracına saldırdı

Araçtan inen N.Y. ve B.Y. polis aracına yumrukla saldırarak aracın ön camını kırdı. Bu sırada araçta bulunan diğer şahıs veya şahıslar araçla olay yerinden kaçtı.

Araca saldıran şahıslara gözaltı

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, polis aracına saldıran N.Y. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)