Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 120 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.