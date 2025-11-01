Abone ol: Google News

Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 09:10
Uşak'ta uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 120 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

