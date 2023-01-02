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    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı

    İnşaat çalışmaları sırasında el freni çekilmeyen beton mikseri yokuş aşağı kayarak binanın birinci kat balkonuna çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 02.01.2023 - 15:17
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:27
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    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Validei Atik Mahallesi'nde bir binada inşaat çalışmaları başladı.

    Beton mikseri şoförü Ahmet Açıkel de sokaktaki bir inşaata beton taşımak için hareke geçti.

    El freni çekilmedi

    Aracıyla sokağa giren Açıkel'in araçtan inmesinin ardından el freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı kaymaya başladı.

    4 katlı binanın birinci kat balkonuna çarparka duran mikser, kameralara yansıdı.

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı ViDEO

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı #1

    Yaralanan olmadı

    DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olayda şans eseri yaralananın olmaması yüreklere su serpti.

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı #2

    "Şoför ile tutmaya çalıştık"

    İnşaat sahibi Yılmaz Ayazoğlu, "Beton bana geliyordu. Araba burada kaydı. Şoför ile tutmaya çalıştık. Tutamadık, binaya vurdu. Allah korudu. Kimseye bir şey olmadı. Ucuz atlattık." dedi.

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı #3

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı #4

    Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı #5


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