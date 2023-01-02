İnşaat çalışmaları sırasında el freni çekilmeyen beton mikseri yokuş aşağı kayarak binanın birinci kat balkonuna çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Validei Atik Mahallesi'nde bir binada inşaat çalışmaları başladı.

Beton mikseri şoförü Ahmet Açıkel de sokaktaki bir inşaata beton taşımak için hareke geçti.

El freni çekilmedi

Aracıyla sokağa giren Açıkel'in araçtan inmesinin ardından el freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı kaymaya başladı.

4 katlı binanın birinci kat balkonuna çarparka duran mikser, kameralara yansıdı.

Üsküdar’da el freni çekilmeyen beton mikseri binaya çarptı ViDEO



Yaralanan olmadı

DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralananın olmaması yüreklere su serpti.

"Şoför ile tutmaya çalıştık"

İnşaat sahibi Yılmaz Ayazoğlu, "Beton bana geliyordu. Araba burada kaydı. Şoför ile tutmaya çalıştık. Tutamadık, binaya vurdu. Allah korudu. Kimseye bir şey olmadı. Ucuz atlattık." dedi.









