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    Üsküdar'da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı

    Denize düşen kadının boğulmak üzere olduğunu gören genç adam, hiç düşünmeden denize atlayarak kadını kurtardı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.09.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 12:58
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    Üsküdar'da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı

    Üsküdar Salacak sahili, Kuşkonmaz Camii yakınlarında dün öğle saatlerinde çevrede bulunanlar denizde bir kadının çırpındığını gördü.

    Çevredekiler kadına yardım etmek için harekete geçerken, bu sırada seyyar satıcılık yapan Umut Kiremit, kadını kurtarmak için düşünmeden kıyafetleri ile denize atladı.

    BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

    Bir başka esnafın da denize atlaması ile genç kadın önce kıyıya doğru yaklaştırıldı. Sahilde bekleyen çok sayıda vatandaş ise kadını denizden çıkardı.

    SURİYELİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Suriyeli olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yaşanan olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    Üsküdar'da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı ViDEO

    "BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

    Olay sırasında hiç düşünmeden denize atlayarak kadını kurtaran Umut Kiremit, "Bir bayanı denizde gördük. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Kadını kurtardık. Arkadaşımızla birlikte kadını denizden kaldırdık. Sonra kıyıdakiler yukarı çektiler. Bir hayli su yutmuş. Sonra ambulans geldi. Kadını hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

    BALIKÇIYLA ESNAF KURTARDI

    Olayı gören Şükrü Kükrer ise, "Hanımefendi bir anda denize atladı. Yoldan geçen bir balıkçı ile esnaf bir arkadaş var, o da atladı. Elinden gelen müdahaleyi yaptılar, kurtardılar." dedi.

    Üsküdar da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı #1

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    Üsküdar da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı #6

    Üsküdar da kadının boğulduğunu gören genç, denize atladı #7

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