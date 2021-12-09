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    Üsküdar'da lüks araçla takla attı

    Lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 1 kişi, kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:20
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    Üsküdar'da lüks araçla takla attı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

    3 YARALI

    Sürücü ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Üsküdar'da lüks aracıyla takla attı

    ARABAYLA TAKLA ATIP OLAYI CANLI YAYINDA ANLATTI

    Sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı kişi, bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

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    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    KAZANIN YAŞANDIĞI ALAN TEMİZLENDİ

    Takla atan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı.

    Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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