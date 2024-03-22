Üsküdar'da tünelde motosiklet kazası Üsküdar Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinden ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.

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DHA

20 Mart Çarşamba günü Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir aracın emniyet şeridine doğru manevra yapmasıyla frene bastı.

Motosiklet sürücüsü yaralanmadı

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.

Kaskı ve ekipmanları tam olan motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, bir motosikletli ve araç sürücüsü hemen yardıma koştu.

Otomobillere emniyet şeridi uyarısı

Yardıma gelen motosikletlinin, başka bir araç sürücüsüne eliyle emniyet şeridini işaret ederek tepki gösterdiği görüldü.

Kaza anı araç kamerasında

Tünelde yaşanan motosiklet kazası, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel içinde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletlinin hâkimiyetini kaybederek düşmesi, ardından metrelerce sürüklenmesi ve motosikletin araca çarpması yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)