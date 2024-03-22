20 Mart Çarşamba günü Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir aracın emniyet şeridine doğru manevra yapmasıyla frene bastı.
Motosiklet sürücüsü yaralanmadı
Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi.
Kaskı ve ekipmanları tam olan motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, bir motosikletli ve araç sürücüsü hemen yardıma koştu.
Otomobillere emniyet şeridi uyarısı
Yardıma gelen motosikletlinin, başka bir araç sürücüsüne eliyle emniyet şeridini işaret ederek tepki gösterdiği görüldü.
Kaza anı araç kamerasında
Tünelde yaşanan motosiklet kazası, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel içinde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletlinin hâkimiyetini kaybederek düşmesi, ardından metrelerce sürüklenmesi ve motosikletin araca çarpması yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış