Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.343
-1.55%
BTXN Coin
6.99
8.54%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C
    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı

    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı

    Yurt genelinde Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınanlardan 208 kişi tutuklandı.
    • 09.07.2022 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” düzenlendi.

    Bin 231 olaya müdahale

    Çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında bin 231 olaya müdahale edildi.

    Bin 822 şüpheliden 208'i tutuklandı

    AA'nın haberine göre; operasyonlar sonucunda toplamda 88 kilo 588 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Çalışmalar kapsamında bin 822 şüphelinin yakalanırken, bu şahıslardan 208’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı #1

    Diyarbakır merkezli operasyonun geçmişi

    İran'da üretilen sentetik uyuşturucuyu Van'dan temin ederek Diyarbakır ve çevre illere getirip satışını organize eden, bu faaliyetleri örgütlü suç kapsamında gerçekleştiren aralarında kadınların da yer aldığı örgüt yöneticisi ve üyeleri ile bunlara bağlı münferit uyuşturucu ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren torbacılar ile Diyarbakır'da üretimi yapılarak batı illerine sevk edilen yüklü miktardaki esrarın üretim, nakliye ve satışını gerçekleştiren, sokak satıcılığını yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı #2

    11 ile 234 şüpheli yakalandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, 234 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı #3

    Uyuşturucu, silah ve terör örgütü dökümanları

    Aramalarda, 245 kilo 924 gram esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram sentetik uyuşturucu, 36,19 gram kokain, 97 uyuşturucu nitelikte hap, 5,30 gram eroin, 2 kalaşnikof tüfek, 16 tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirilmişti.

    Uyuşturucuya karşı Kökünü Kurutma Operasyonu: 208 kişi tutuklandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

    Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı
    Gündem

    Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı

    Görüş Bildir