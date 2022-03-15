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    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmenlere yönelik yapılan 1 haftalık operasyonlar neticesinde 1.533 kaçak göçmen yakalanırken, 24 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:18
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    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre birçok operasyon faaliyeti icra edildiği belirtildi.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, icra edilen faaliyetler sonucunda; 1.530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 1.533 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

    24 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Bahse konu olaylarda kullanılan 9 adet araca el konularak, göçmen kaçakçılığı olayına sebebiyet veren 24 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış olup, yargılanmaları devam etmektedir. İl genelinde ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.”

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı #1


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