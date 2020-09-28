Van’da akademisyenleri dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin unvan sahibi olan kişilerden makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep ederek yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevliler, uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing/oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 ay boyunca incelemesini sürdürdü.

1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Geniş çaplı araştırma sonucunde web siteleri aracılığıyla Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan kişilerden makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 akademisyenden yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hemen şüphelilerin peşine düşen polis, yönetici konumundaki İran uyruklu Y.E. ile Türk vatandaşı K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliyi Van merkez ve Hakkari’de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KAŞE BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3 bin 350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.