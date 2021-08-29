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Van'da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Van'da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Alaattin Çatra idaresindeki kamyonet yoldan geçen tıra çarptıktan sonra, kontrolden çıkarak park halindeki bir tıra daha çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.