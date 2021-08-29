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    Van'da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

    Alaattin Çatra idaresindeki kamyonet yoldan geçen tıra çarptıktan sonra, kontrolden çıkarak park halindeki bir tıra daha çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 15:12
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    Van'da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

    Van'ın Muradiye ilçesinde Alaattin Çatra idaresindeki 04 P 4017 plakalı kamyonet, yoldan geçen 34 HJ 6411 plakalı tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 33 DCM 24 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Park halindeki tıra çarpan kamyonet, güçlükle durabildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada kamyonet sürücüsü Alaattin Çatra hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi yaralandı.

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van'da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #3

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #4

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #5

    Van da araç hurdaya döndü, 1 kişi hayatını kaybetti #6

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