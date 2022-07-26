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    Van'da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı

    Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin ahırında gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 26.07.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:31
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    Van'da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı

    Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bu çalışmalar çerçevesince Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Özalp Yolu 5. Kümeevler Sokak üzerinde şüphelendikleri minibüste arama yapıldı.

    Ahırda 12 kaçak göçmenin daha olduğu bilgisine ulaşıldı

    Yapılan aramada 2 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Sürücü ile yapılan görüşmede, aynı bölgede kiraladığı ahırda 12 kaçak göçmenin daha olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda ahırda 12 kaçak göçmen yakalandı.

    1 şüpheli gözaltına alındı

    Minibüs ve ahırda yakalanan 14 düzensiz göçmen, işlemleri yapılması için Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, minibüse de el konuldu.

    Van'da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı VİDEO

    Van da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı #1

    Van da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı #2

    Van da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı #3

    Van da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı #4

    Van da baskın yapılan ahırdan kaçak göçmenler çıktı #5


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