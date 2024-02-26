Van'da çığın sürüklediği minibüs, şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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İHA

Ağır kış şartlarının hayatı zorlaştırdığı doğu ve güneydoğu illerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Çığın sürüklediği minibüs, şarampole yuvarlandı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü.

Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)