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Van'da çıkan yangında 6 aylık Şerzan bebeğin feci ölümü: Yanarak can verdi

Van'da çıkan yangında 6 aylık Şerzan bebeğin feci ölümü: Yanarak can verdi Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.