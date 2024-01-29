Van'da çıkan yangında 6 aylık Şerzan bebeğin feci ölümü: Yanarak can verdi

Van'ın Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde, gece geç saatlerde yangın faciası yaşandı.
Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Alevler her yeri sardı: Yardım çabaları sonuçsuz kaldı
Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı.
6 aylık bebek yanarak can verdi
Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu.
Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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