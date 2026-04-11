Motorine önce zam, sonra indirim: Pompaya yansıyacak

Enerji fiyatları yakından takip ediliyor...

ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergilerken ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.

AKARYAKITA DEV İNDİRİM GELDİ

Ateşkes kararıyla petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Bu düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

ÖNCE ZAM, SONRA İNDİRİM GELİYOR

Bugün motorine 4,14 lira gelen zammın ardından indirim haberi geldi.

14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 70 LİRA SEVİYELERİNE GERİLEDİ

İstanbul'da motorin 71,85 liraya, Ankara'da 72,90 liraya, İzmir'de 73,15 liraya, Doğu illerinde ise 74,21 liraya geriledi.

Benzine gelen indirimle birlikte İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,13 liraya, İzmir'de 63,41 liraya, Doğu illerinde ise 64,76 liraya düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 62.18 TL

Motorin: 72.43 TL

LPG: 34.99 TL

ANKARA

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 73.56 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR

Benzin: 63.43 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 34.79 TL

NELER OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.