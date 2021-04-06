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- Van'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Van'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 06.04.2021 - 15:49
- Güncelleme : 06.04.2021 - 16:12
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eren köyü yakınlarında seyir halinde olan 65 NT 708 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.