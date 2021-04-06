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    Van'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

    Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:12
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    Van'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

    Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eren köyü yakınlarında seyir halinde olan 65 NT 708 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 3 YARALI

    Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Van'da feci kaza

    Van da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı #1

    Van da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı #2

    Van da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı #3

    Van da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı #4

    Van da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı #5

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