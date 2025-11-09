Van'da jandarmaya ‘evime hırsız girdi’ ihbarında bulundu: Gerçek herkesi şaşırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van'da akılalmaz olay...

Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.A., Çelebibağ Jandarma Karakolu’na giderek, evine hırsız girdiğini, bir miktar altın ve eşyasının çalındığını ayrıca eşyalarına zarar verildiğini söyledi.

YALAN BEYANDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda H.A.'nın, borçlarının olduğu, ödeme gücü olmadığı, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak amacıyla yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Eşyaları dağıtıp, eve hırsızların girdiği izlenimi veren H.A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.