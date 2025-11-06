Van'da kaçakçılık operasyonu: 3 bin 75 paket ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van'da kaçakçılık ile mücadele devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"850 PAKET GÜMRÜKSÜZ KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, "Başkale ilçesi Bebleşin ve Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 850 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Tuşba ilçesi Timar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 225 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.F. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi.