Van’da yaşanan kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara yansırken olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Van'ın merkezinde meydana gelen kapkaç ve iş yerinden hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi.

Olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

GÖrüntülerden yola çıkılarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olaya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada ViDEO