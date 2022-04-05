Petrol
108.56
0.96%
Euro
16.16
0.30%
Dolar
14.71
0.22%
Altın
912.13
-0.05%
Borsa
2322
0.44%
Bitcoin
689.225
1.42%
BTXN Coin
33.78
-4.33%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada

    Van’da yaşanan kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara yansırken olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada

    Van'ın merkezinde meydana gelen kapkaç ve iş yerinden hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi.

    Olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.

    3 KİŞİ YAKALANDI

    GÖrüntülerden yola çıkılarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

    Olaya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada ViDEO

    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada #1

    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada #2

    Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada #3


    İlginizi Çekebilir

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 18'lik Alcaraz şampiyon
    Tenis

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 18'lik Alcaraz şampiyon

    Survivor'da Nisa'dan Nagihan'a 'doping' göndermesi
    Medya

    Survivor'da Nisa'dan Nagihan'a 'doping' göndermesi

    Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu
    Futbol

    Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu

    Görüş Bildir