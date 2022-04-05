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Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada
- İHA
- 05.04.2022 - 09:21
- Güncelleme : 05.04.2022 - 10:28
Van'ın merkezinde meydana gelen kapkaç ve iş yerinden hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi.
Olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.
3 KİŞİ YAKALANDI
GÖrüntülerden yola çıkılarak yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Olaya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van’da kapkaç ve hırsızlık anları kamerada ViDEO