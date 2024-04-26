Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almama kararı aldı Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayı planlamıyor.

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Süper Lig'de oynadığı 33 maç sonunda 86 puan toplayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci basamakta yer alan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, devre arası transfer döneminde İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'den kiraladığı milli futbolcunun bonservisini almayacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe kararını verdi

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyu bonservisi ile renklerine katmak için harekete geçmeyecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi.

Atletico, değerlendirme aşamasında

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid, gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe, 2 milyon euro ödedi

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı 27 yaşındaki isim, sarı-lacivertli formayı 11 resmi maçta giydi.

12 milyon euro piyasa değerine sahip savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asistle mücadele etti.