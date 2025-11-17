Abone ol: Google News

Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesinde dün gece etkili olan ve belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 13:00
Van Başkale'de kar yağışı etkili oldu. 

İlçede dün sabah etkili olan yağmur, gece saatlerine yerini kar yağışına bıraktı.

Belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Parklarda güzel görüntüler oluştu.

KAR TEMİZLİĞİ YAPILDI

Güne, 5 santimetreyi bulan karla uyanan esnaf, iş yerlerinin önündeki ve çatılardaki kar kütlelerini temizledi. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

"KARIN YAĞMASI BİZİ SEVİNDİRDİ

Esnaf Osman Alp, son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "Bu yıl ilçemize kar geç yağdı. Karın yağması bizleri sevindirdi. İlçemiz için iyi oldu. Bu yıl su kaynaklarının bol olması için daha çok kar yağmasını istiyoruz.” dedi. 

