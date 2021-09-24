Van’da pitbull cinsi 2 köpeğe el konuldu

HAYDİ uygulamasından gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı beslenen 2 pitbull cinsi köpeğe el koydu. Olayla ilgili 4 şahsa ise 28 bin lira para cezası kesildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili “HAYDİ” uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Sokak köpeğine saldırdığı belirlenen pittbul cinsi 2 köpek, ekipler tarafından yakalanarak belediyeye teslim edildi.

4 KİŞİYE 18 BİN LİRA CEZA

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde 2 pitbull cinsi köpeğin bir sokak köpeğine saldırması olayıyla ilgili 4 şahıs yakalanmış, şahıslara 5199 sayılı kanuna göre toplam 28 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. 2 saldırgan yasaklı ırk köpeğe el konularak Van Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

KAFES AVCILARI DA YAKALANDI

İlimiz Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezrasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ise 4915 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan toplam 15 bin 300 TL idari para cezası uygulanmış, 17 adet keklik doğa koruma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.