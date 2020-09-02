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    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu

    Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 390 bin TL olan 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 09:38
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    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu

    Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 plakalı bir kamyonti şüphe üzerine durdurdu.

    390 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesinde bulunan boşluklara zulalanmış vaziyette 3 paket halinde yaklaşık piyasa değeri 390 bin TL olan toplam 3 kilo 51 gram metamfetamin maddesi bulundu.

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan araç sürücüsü M.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu #1

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu #2

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu #3

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu #4

    Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu #5

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