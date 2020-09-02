Haberler

3. Sayfa Haberleri

Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu

Van’da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucuya el konuldu

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 390 bin TL olan 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.