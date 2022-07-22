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    Van'da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı

    Çatak ilçesinde 'testis torsiyonu' rahatsızlığı olan 15 yaşındaki çocuk, gece havalanan polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
    • 22.07.2022 - 06:48
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    Van'da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı

    Van'ın Çatak ilçesi Çılga Mahallesi Çamlıca Sokakta ikamet eden Muhammet Tamğaç (15) isimli çocuk, rahatsızlanınca Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Acilen ameliyat olması için helikopter kaldırıldı

    Burada ’testis torsiyonu’ teşhisi konulan ve acilen ameliyat yapılması için helikopter talebinde bulunuldu.

    Van da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı #1

    İHA'nın haberine göre; Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevki için helikopter talep edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopter, Çatak ilçesine sevk edildi.

    Hastaneden alınarak helikopterle Havacılık Şube Müdürlüğü pistine getirilen Tamğaç, burada hazır bekletilen ambulansla hastanesine ulaştırıldı.

    Van da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı #2

    Van da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı #3

    Van da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı #4

    Van da polis helikopteri, 15 yaşındaki genç için havalandı #5


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