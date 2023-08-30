Van'da sağanak yağış! 13 evi su bastı Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 13 evi ve meyve bahçelerini sel bastı. Sel anı ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Van'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele neden oldu. İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bulunan 13 ev ve meyve bahçelerini su basarken, yollar ise çamur gölüne döndü. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, o anlar ise bir vatandaşın kamerası tarafından kaydedildi. Yetkililerden yardım talebi Evi su basan ve park halindeki aracı hasar gören Yakup Kesgin, hasar tespit çalışması için ilgili kurumlara haber verdiklerini belirterek yetkililerin destek istedi. Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlaması ve kısa süre içerisinde de selin oluşturduğu tahribatın onarılması bekleniliyor.

Google News

Abone Ol