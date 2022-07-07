Muradiye ilçesinde ilerleyen minibüs, önüne aniden fırlayan köpek nedeniyle takla attı. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Van'da yola atlayan köpek kazaya neden oldu.

Muradiye ilçesinden merkeze gitmekte olan 65 KD 541 plakalı minibüsün önüne aniden köpek fırladı.

Minibüs takla attı

Kontrolden çıkan minibüs defalarca takla attı.

Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

İHA'nın aktarımına göre, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Van'da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı ViDEO