Petrol
100.13
-0.56%
Euro
17.6518
0.59%
Dolar
17.2696
0.31%
Altın
968.41
0.59%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
351.361
1.53%
BTXN Coin
6.56
-0.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Van'da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı

    Muradiye ilçesinde ilerleyen minibüs, önüne aniden fırlayan köpek nedeniyle takla attı. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
    • 07.07.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı

    Van'da yola atlayan köpek kazaya neden oldu.

    Muradiye ilçesinden merkeze gitmekte olan 65 KD 541 plakalı minibüsün önüne aniden köpek fırladı.

    Minibüs takla attı

    Kontrolden çıkan minibüs defalarca takla attı.

    Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    İHA'nın aktarımına göre, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

    Van'da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı ViDEO

    Van da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı #1

    Van da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı #2

    Van da yola fırlayan köpek kaza getirdi: 2 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı'nın 9 milyon TL'lik saati
    Magazin

    Acun Ilıcalı'nın 9 milyon TL'lik saati

    Merve de teknede
    Magazin

    Merve de teknede

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir