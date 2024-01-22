DHA
Van'ın Gevaş ilçesinde saat 09.00 sıralarında, Van-Tatvan kara yolunun Yuva Mahallesi mevkiinde Mardin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 AAE 258 plakalı midibüs, Van-Tatvan kara yolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp devrildi.
7'si çocuk olmak üzere toplamda 27 kişi yaralandı
Kazada 7'si çocuk, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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