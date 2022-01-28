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- Van'da yolcu otobüsü kaza yaptı
Van'da yolcu otobüsü kaza yaptı
Buzlu yolda kayarak devrilen yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu ise ağır.
- DHA
- 28.01.2022 - 10:03
- Güncelleme : 28.01.2022 - 10:48
Mersin'den Van'a gelen 02 DE 810 plakalı yolcu otobüsü, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 9 YARALI
Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.