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    Van'da yolcu otobüsü kaza yaptı

    Buzlu yolda kayarak devrilen yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu ise ağır.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 10:48
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    Van'da yolcu otobüsü kaza yaptı

    Mersin'den Van'a gelen 02 DE 810 plakalı yolcu otobüsü, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

    Kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    2'Sİ AĞIR 9 YARALI

    Kazada, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Van da yolcu otobüsü kaza yaptı #1

    Van da yolcu otobüsü kaza yaptı #2

    Van da yolcu otobüsü kaza yaptı #3

    Van da yolcu otobüsü kaza yaptı #4

    Van da yolcu otobüsü kaza yaptı #5


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