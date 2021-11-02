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- Van'daki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 87 organizatör yakalandı
Van'daki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 87 organizatör yakalandı
- DHA
- 02.11.2021 - 16:17
- Güncelleme : 02.11.2021 - 16:20
Ülke genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
87 ORGANİZATÖRE İŞLEM YAPILDI
Bu kapsamda 1-31 Ekim tarihleri arasında 36 planlı veya ani operasyonlarda, 24'ü yabancı uyruklu 87 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.
1 MİLYON 45 BİN 161 LİRA CEZA YAZILDI
Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere, gerekli adli işlemle birlikte toplam 1 milyon 45 bin 161 lira idari para cezası uygulandı.
MÜCADELEDE KARARLILIK
Yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.