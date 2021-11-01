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    Van'daki güvenlik hendeğinde erkek cesedi bulundu

    İran sınırına güvenlik amacıyla açılan hendekte bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı. Bulunan kişinin, sınırı geçmeye çalıştığı sırada düştüğü düşünülüyor.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 11:14
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    Van'daki güvenlik hendeğinde erkek cesedi bulundu

    Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde, Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezdi.

    Devriye gezen askerler, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.

    SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

    Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

    Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

    Van daki güvenlik hendeğinde erkek cesedi bulundu #1

    Van daki güvenlik hendeğinde erkek cesedi bulundu #2

    Van daki güvenlik hendeğinde erkek cesedi bulundu #3

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