Veri entegrasyonu ile faili meçhul tüm olaylar çözülüyor

Veri entegrasyonu ile faili meçhul tüm olaylar çözülüyor

Kriminal Daire Başkanlığı, veri entegrasyonu sayesinde 9 yıldır kayıp olarak aranan şahsın trafik kazasında öldüğünü tespit etti. 19 yıllık faili meçhul cinayet de bu yöntemle aydınlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki bilgileri bir araya getiren veri entegrasyonu ile yıllardır çözülememiş olayları, faili meçhul cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor.

Veri entegrasyonu sayesinde Mersin’deki 19 yıllık bir kadın cinayeti çözülürken, yakınlarının yıllardır kayıp olarak aradığı bir kişi de ortaya çıkartıldı.

Veri entegrasyonu ve kurumun çalışmaları sayesinde son bir yılda 155 bine yakın terör, asayiş, narkotik ve organize suçların olduğu olay aydınlatılarak, karanlıkta kalan olaylar için milyonlarca görüntü tarandı.

19 YILLIK KADIN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Kriminal Daire Başkanlığının kurumlar arası karşılaştırma yaparak aydınlattığı son cinayet, 2002 yılında gerçekleşti.

Durdu Gökçü isimli 27 yaşındaki kadın, Mersin’deki evinde cinayete kurban gitti.

O dönemde olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmalarda katil zanlısına ait parmak izlerine rastlandı ancak 19 yıl boyunca parmak izleri herhangi bir kimseyle eşleşmeyince cinayet çözülemedi.

Kriminal Daire Başkanlığının entegre edilen verilerinden parmak izleri Mehmet Öz ile eşleşti.

Birçok suç kaydı bulunan Öz, yakalanarak cezaevine gönderildi.

9 YILDIR KAYIP OLAN ŞAHIS VERİ ENTEGRASYONUYLA BULUNDU

Veri entegrasyonu ile aydınlatılan bir diğer olay da 2013 yılında gerçekleşti.

2013’te Antalya Aksu’da meydana gelen kazada aracın içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Şahsın üzerinde kimlik olmamasından ve vücudunun tanınmaz halde olmasından dolayı kim olduğu tespit edilemedi.

Ailesinin yıllarca aradığı, kimsesizler mezarlığına gömülen şahsın veri entegrasyonu sayesinde Hasan Kürüş olduğu tespit edildi.

SON 1 YILDA GEÇMİŞE YÖNELİK 155 BİN OLAY AYDINLATILDI

Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, veri entegrasyonu hakkında detayları paylaştı.

Şahin, olayların önceden sadece kurumların içerisinde kaldığını ve çözülemediğini, şu an ise kurumlar arası bilgiler paylaşılarak olayların netliğe daha çabuk ulaştığını söyledi.

“Bu entegrasyonla biz şu ana kadar geçmişe yönelik son bir senede 155 bin olay aydınlattık” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“O DÖNEMDE İMKANLAR YOKTU”

“Gelen veriler, başkanlığımızdaki parmak izi uzmanları, kimyagerler, biyologlar, antropologlar, arkeologlar tarafından bir ekip kuruldu. Bu faili meçhul kalmış tüm olaylar burada incelenmeye alındı. Kadın cinayetinden kayıp şahsa kadar. 2002 yılında 19 yıl önce işlenmiş olan bir cinayet olayının faili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakalandı. O dönemde imkanlar yoktu. Biz şu an bilim ve teknolojinin her türlü imkanını en üst şekilde kullanıyoruz.”

Şahin, artık suçluların hiçbir şekilde kaçamayacaklarını, geçmişte suç işlemiş birisi varsa da yakalanmayacağı umuduna düşmemesi gerektiğini belirtti.

Veri entegrasyonu ile faili meçhul tüm olaylar çözülüyor VİDEO